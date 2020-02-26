الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس.. فيديو

أسقط الجيش الليبي، مساء الثلاثاء ، طائرة تركية مسيرة ، جنوب طرابلس.





وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان ، إن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي ، أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” في أحد المحاور جنوب طرابلس.





ورصد مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية ، الطائرة التركية من نوع "بيرقدار" بعد ما أسقطها الجيش الليبي، حيث تعد الطائرة واحدة من أكثر الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لتركيا.





وفي وقت سابق ، أكد الجيش الليبي وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري؛ لدعم القدرات القتالية "للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة" في المنطقة الغربية.