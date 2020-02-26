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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:04 ص
الجيش الليبي يسقط
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس
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قسم الخارجي
أسقط الجيش الليبي، مساء الثلاثاء، طائرة تركية مسيرة، جنوب طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، إن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” في أحد المحاور جنوب طرابلس.

ورصد مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، الطائرة التركية من نوع "بيرقدار" بعد ما أسقطها الجيش الليبي، حيث تعد الطائرة واحدة من أكثر الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لتركيا.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الليبي وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري؛ لدعم القدرات القتالية "للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة" في المنطقة الغربية.
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