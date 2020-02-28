الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده عقب ختام زيارته إلى السعودية

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس، إلى بلاده عائدا من السعودية عقب زيارة دولة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وأجرى الرئيس الجزائري - خلال الزيارة - محادثات مع العاهل السعودي الذي أقام له استقبالا رسميا بالديوان الملكي بالعاصمة السعودية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.





كما أجرى الرئيس الجزائري - أمس - محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.





وقبل هذه المحادثات التي جرت على انفراد، استقبل الرئيس الجزائري، ولي العهد السعودي الذي رافقه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير التجارة ماجد القصبي، وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان.



