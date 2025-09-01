قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
أمريكا توجه سفاراتها برفض تأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية
عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
الإسكان الإجتماعي: أقصى قيمة إيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون 1000 جنيه
مي عبد الحميد: قمنا بعمل العديد من برامج الإسكان الاجتماعي ونجحنا في تجاوز المليون وحدة
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الإثنين 1 سبتمبر 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للرمال
خلاف انتهاء المدة.. حالات تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
هل النوم أمام المرآة ليلا يعرضك لمس الجن؟.. 4 حقائق ينبغي معرفتها
أخبار العالم

استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد الصحفية إسلام محارب عابد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، ضمن سلسلة الهجمات المتواصلة على القطاع.

وأكدت قناة "القدس اليوم" الفضائية، التي كانت تعمل فيها الصحفية الشهيدة، نبأ استشهادها، مشيرة إلى أنها ارتقت جراء استهداف مباشر أثناء تغطيتها للأحداث الميدانية.

وشددت القناة في بيان لها على التزامها بمواصلة رسالتها الإعلامية المقاومة، رغم الاستهداف المتكرر للصحفيين، مؤكدة أن "آلة القتل الإسرائيلية لن تنجح في إسكات صوت الحقيقة، الذي يعكس معاناة وصمود الشعب الفلسطيني".

وباستشهاد إسلام عابد، يرتفع عدد ضحايا الأسرة الصحفية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 247 شهيدًا من الصحفيين والصحفيات، إلى جانب مئات الجرحى والمعتقلين، واستهداف واسع للمقار والمؤسسات الإعلامية.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حربها على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، وسط اتهامات بارتكاب إبادة جماعية تشمل القتل العشوائي والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير القسري، في تحدٍّ واضح للقرارات الدولية، بما فيها أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.

وأسفرت هذه الحرب حتى اليوم عن استشهاد 63,459 فلسطينيًا، وإصابة 160,256 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن أكثر من 9,000 مفقود، ومجاعة أودت بحياة 339 شخصًا، بينهم 124 طفلًا، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ عقود.

استشهاد الصحفية إسلام محارب عابد الصحفية إسلام محارب عابد مدينة غزة الاستهداف المتكرر للصحفيين ضحايا الأسرة الصحفية في قطاع غزة

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

الزمالك

كريم حسن شحاتة: وادي دجلة استحق الفوز على الزمالك

استاد السلام

ملعب السلام يستضيف تدريبات منتخب مصر مؤقتا

محمود الخطيب

اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط يفشل في تحديد المدير الفني

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

القبض علي طليق علا غانم

القبض على طليق الفنانة علا غانم داخل فيلته بعد بلاغ من الجيران.. ما القصة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

