استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد الصحفية إسلام محارب عابد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، ضمن سلسلة الهجمات المتواصلة على القطاع.

وأكدت قناة "القدس اليوم" الفضائية، التي كانت تعمل فيها الصحفية الشهيدة، نبأ استشهادها، مشيرة إلى أنها ارتقت جراء استهداف مباشر أثناء تغطيتها للأحداث الميدانية.

وشددت القناة في بيان لها على التزامها بمواصلة رسالتها الإعلامية المقاومة، رغم الاستهداف المتكرر للصحفيين، مؤكدة أن "آلة القتل الإسرائيلية لن تنجح في إسكات صوت الحقيقة، الذي يعكس معاناة وصمود الشعب الفلسطيني".

وباستشهاد إسلام عابد، يرتفع عدد ضحايا الأسرة الصحفية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 247 شهيدًا من الصحفيين والصحفيات، إلى جانب مئات الجرحى والمعتقلين، واستهداف واسع للمقار والمؤسسات الإعلامية.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حربها على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، وسط اتهامات بارتكاب إبادة جماعية تشمل القتل العشوائي والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير القسري، في تحدٍّ واضح للقرارات الدولية، بما فيها أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.

وأسفرت هذه الحرب حتى اليوم عن استشهاد 63,459 فلسطينيًا، وإصابة 160,256 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن أكثر من 9,000 مفقود، ومجاعة أودت بحياة 339 شخصًا، بينهم 124 طفلًا، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ عقود.