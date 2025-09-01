قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
أمريكا توجه سفاراتها برفض تأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية
عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
الإسكان الإجتماعي: أقصى قيمة إيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون 1000 جنيه
مي عبد الحميد: قمنا بعمل العديد من برامج الإسكان الاجتماعي ونجحنا في تجاوز المليون وحدة
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الإثنين 1 سبتمبر 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للرمال
خلاف انتهاء المدة.. حالات تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
هل النوم أمام المرآة ليلا يعرضك لمس الجن؟.. 4 حقائق ينبغي معرفتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمريكا توجه سفاراتها برفض تأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية

محمود عبد القادر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تعليمات جديدة لسفاراتها حول العالم، تقضي برفض منح تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن القرار يشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى أفراد من الشتات الفلسطيني يحملون جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وتزامن هذا الإجراء مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، كانوا يعتزمون حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان صادر عن الوزارة، إن الولايات المتحدة قررت إلغاء تأشيرات أعضاء من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، متهماً الجهتين بـ"الفشل في الالتزام بمسار السلام"، و"دعم الإرهاب"، و"تقويض فرص التفاوض مع إسرائيل".

وجاء في البيان أن السلطة الفلسطينية لم تُدن بشكل صريح هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كما أشار إلى ما وصفه بـ"التحريض المستمر" في المناهج التعليمية الفلسطينية، إضافة إلى ما اعتبره "سعياً لتقويض المفاوضات" من خلال اللجوء إلى المحاكم الدولية.

واستندت الخارجية الأمريكية في قرارها إلى قانونين أميركيين، هما قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002، واللذان يتيحان فرض عقوبات على الكيانات الفلسطينية التي لا تلتزم بمكافحة الإرهاب أو بدعم عملية السلام.

ورغم هذه الخطوة، أكدت الوزارة أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستُمنح إعفاءات وفقاً لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، ما يتيح لها تمثيلاً محدوداً خلال الجمعية العامة، في حين أبقت الباب مفتوحاً أمام إعادة التواصل المشروط بالتزام الفلسطينيين بمسار التسوية السلمية.

يأتي هذا القرار في توقيت حساس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعمّق من عزلة القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، ويضع عراقيل أمام جهودها الدبلوماسية في المحافل العالمية.

وزارة الخارجية الأمريكية حاملي جوازات السفر الفلسطينية جوازات السفر الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة الشتات الفلسطيني السلطة الفلسطينية

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

