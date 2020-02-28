دوري أبطال أفريقيا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: