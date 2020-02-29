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منوعات

شاهد.. حريق ضخم يلتهم أشهر محطات قطار باريس

السبت 29/فبراير/2020 - 03:12 ص
حريق سكك حديد باريس
حريق سكك حديد باريس
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عزة عاطف

قام رجال الإطفاء بإخماد حريق هائل في محطة سكة حديد رئيسية وتاريخية في باريس، حيث كشفت الصور والمقاطع أعمدة من الدخان تتصاعد من محطة قطار «غار دي ليون» بالعاصمة الفرنسية، والتي تم إجلاؤها الليلة.


يأتي الحريق الهائل الذي اندلع في إحدى أكثر المحطات ازدحامًا في أوروبا في أعقاب تقارير عن تجمعات وتظاهرات عنيفة حول حفل شارك فيه المغني الكونجولي «فالي إوبا» الموالي للحكومة، وقد حاولوا منع وصول سيارات الإطفاء للمحطة وفقًا لصحيفة مترو.


وقالت الشرطة الفرنسية إن المحطة التاريخية في جنوب شرق باريس قد تم إجلاؤها لكنها لم توضح سبب الحريق، ومع ذلك قال مسؤول لم يكشف عن هويته بأن دراجة نارية أضرمت فيها النيران أثناء حفل موسيقي غير مصرح به بالقرب من محطة القطار، وسرعان ما امتدت النيران إلى مركبات أخرى قريبة.


وأكد مصدر بالشرطة أن طواقم الإطفاء التي تستجيب للنيران كانت مستهدفة، فقد كشفت أشرطة الفيديو محاولات من المتظاهرين بمنعها من الوصول إلى المحطة قبل أن تتفاقم النار بسرعة.


وقال متحدث باسم شرطة باريس إنهم أصدروا 30 أمر اعتقال في جميع أنحاء جار دي ليون و 54 تحذيرًا رسميًا ضد أشخاص يشاركون في مظاهرة غير قانونية.

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