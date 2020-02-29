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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن سلطات كوريا الجنوبية أعلنت عن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت السلطات إن إجمالي الإصابات بكورونا منذ تفشيه وحتى الآن ارتفع ليصبح 2931 حالة.

 

وكانت السلطات الصينية أعلنت تسجيل 47 وفاة بفيروس كورونا و427 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقالت وزارة الصحة الصينية اليوم السبت في بيان: "وفاة 47 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2835، تم تسجيل كذلك 427 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 79 ألفا و251 حالة".

 

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