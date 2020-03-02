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اقتصاد

الدولار يواصل ارتفاعه فى 10 بنوك

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:43 ص
الدولار الامريكى
الدولار الامريكى
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علياء فوزى
شهدت أسعار صرف الدولار الامريكى  مقابل الجنيه المصري ارتفاعا فى 10 بنوك  بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 2 مارس 2020.

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنك الأهلي الكويتي بيريوس ليسجل 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .

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وسجل الدولار اليوم  فى بنوك ( مصرف أبوظبى الإسلامى،  مصر ايران للتنمية، عودة ، المصري الخليجي ، المصرف المتحد )15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع .

وارتفع  سعر الدولار اليوم  فى بنوك ( العربى الافريقى ، التجارى الدولى CiB، الأهلى اليونانى بمصر ) 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 16.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.
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