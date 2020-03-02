الجنيه يتهاوى أمام الأخضر .. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 2-3-2020

سعر

اليوم الاثنين 2-3-2020 ،

الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار أمام الجنيه الأيام الماضية ، حيث سجل

أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي

15.58

جنيه

جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي

15.49 ، و سنتعرف فيما يلي على

اليوم الاثنين 2-3-2020 وأسعار

الأجنبية في البنوك.