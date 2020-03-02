الجنيه يتهاوى أمام الأخضر .. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 2-3-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 2-3-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار أمام الجنيه الأيام الماضية ، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.58 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.49 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 2-3-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 2-3-2020 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.58، وبيع : 15.68
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.18 وبيع : 17.29
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 19.98 وبيع : 20.10
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.14 وبيع : 16.24
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.41 وبيع : 14.51
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.15 وبيع : 4.18
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 50.99 بيع : 51.33
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.24 ، وبيع : 4.27
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.22 وبيع : 2.24
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