الدولار يسقط .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 24-2-2020
الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:50 ص
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سعر الدولار اليوم الاثنين 24-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.49 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.60 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 24-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك. سعر الدولار اليوم الاثنين 24-2-2020 في البنوكسعر الدولار والعملات الأجنبيةفطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.49، وبيع : 15.59سعر اليوروبينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 16.80 وبيع : 16.91سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.09 وبيع : 20.21سعر الفرنك السويسرىوسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 15.83 وبيع : 15.94سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 13.88 وبيع : 13.79سعر الريال السعودىأما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.13 وبيع : 4.15سعر الدينار الكويتىبينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 50.49 بيع : 50.92سعر الدرهم الإماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.21 ، وبيع : 4.24سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.20 وبيع : 2.22اقرأ أيضا:
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