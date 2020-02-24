الدولار يسقط .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 24-2-2020

سعر

اليوم الاثنين 24-2-2020 ،

الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل

أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي

15.49

جنيه

جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي

15.60 ، و سنتعرف فيما يلي على

اليوم الاثنين 24-2-2020 وأسعار

الأجنبية في البنوك.