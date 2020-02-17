بشرة سارة للمصريين .. الدولار يسقط أمام الجنيه | اعرف أسعار اليوم في البنوك

سعر

اليوم الاثنين 17-2-2020 ،

الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل

أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي

15.60

جنيه

جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي

15.70

، و سنتعرف فيما يلي على

اليوم الاثنين 17-2-2020 وأسعار

الأجنبية في البنوك.