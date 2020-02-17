بشرة سارة للمصريين .. الدولار يسقط أمام الجنيه | اعرف أسعار اليوم في البنوك
الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:29 ص
الدولار والجنيه
سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.60 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.70 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك. سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 في البنوكسعر الدولار والعملات الأجنبيةفطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.60، وبيع : 15.70سعر اليوروبينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 16.90 وبيع : 17.01سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.36 وبيع : 20.48سعر الفرنك السويسرىوسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 15.88 وبيع : 15.99سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.21 وبيع : 14.31سعر الريال السعودىأما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.16 وبيع : 4.18سعر الدينار الكويتىبينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 51.16 بيع : 51.52سعر الدرهم الإماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.24 ، وبيع : 4.27سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.23 وبيع : 2.24اقرأ أيضا:
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