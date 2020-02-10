الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

سعر

اليوم الاثنين 10-2-2020 ،

الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل

أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي

15.70

جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي

15.75

، و سنتعرف فيما يلي على

اليوم الاثنين 10-2-2020 وأسعار

الأجنبية في البنوك.

جنيه