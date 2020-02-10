الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت انخفاضا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.70 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.75 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.70، وبيع : 15.80
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.18 وبيع : 17.29
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.24 وبيع : 20.37
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.05 وبيع : 16.16
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.30 وبيع : 14.40
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.18 وبيع : 4.21
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 51.56 بيع : 51.91
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.27 ، وبيع : 4.30
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.24 وبيع : 2.25
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سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.17 ، وبيع : 4.21
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 10-2-2020 شراء : 15.71 ، وبيع: 15.81
سعر الريال السعودي في بنك مصر
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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.17 ، وبيع : 4.21
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 10-2-2020 شراء : 15.71 ، وبيع: 15.81
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