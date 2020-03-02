سعر الدولار يواصل الارتفاع في جميع البنوك بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا وعلاقته بتغير سعر الدولار ، قد يستغرب البعض من الأمر، ولكن حرب فيروس كورونا ليست طبية وحسب، بل لها بعد اقتصادي أيضًا، وضرره من السهل أن يصيب دولا ليس فيها فيروس كورونا من الأساس، وبات الفيروس المستجد يلتهم الأخضر واليابس، وبات استمرار انتشاره خطرا داهما لاقتصادات الدول خاصة النامية والناشئة.





أصبحت مصر تواجه فيروس كورونا على الرغم من عدم وجود إصابات فيها بشكل رسمي، وبدأ سعر الدولار خلال آخر 10 أيام في وقف هبوطه أمام الجنيه بل بدأ سعر الدولار في الارتفاع، حيث ارتفع سعر الدولار خلال آخر 10 أيام أمام الجنيه بحوالي 9 قروش كاملة.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، حيث بلع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول الأعلى في مصر، بقيمة 15.59 للشراء و 15.69 للبيع، في حين كان سعر الدولار في البنك الأهلي هو الأقل في مصر بقيمة 15.51 للشراء و15.61 للبيع.





اسعار الدولار اليوم في مصر اليوم :





15.59 جنيه للشراء

15.69 جنيه للبيع





15.59 جنيه للشراء

15.69 جنيه للبيع





اسعار الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

15.59 جنيه للشراء

15.69 جنيه للبيع





15.59 جنيه للشراء

15.69 جنيه للبيع





اسعار الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

15.59 جنيه للشراء

15.69 جنيه للبيع





15.59 جنيه للشراء

15.69 جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.59 جنيه للشراء

15.69 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

15.58 جنيه للشراء

15.68 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر

15.58 جنيه للشراء

15.68 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

15.58 جنيه للشراء

15.68 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

15.58 جنيه للشراء

15.68 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر

15.57 جنيه للشراء

15.67 جنيه للبيع