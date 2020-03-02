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اقتصاد

سعر الدولار يواصل الارتفاع في جميع البنوك بسبب فيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:16 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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مايكل عياد
فيروس كورونا وعلاقته بتغير سعر الدولار، قد يستغرب البعض من الأمر، ولكن حرب فيروس كورونا ليست طبية وحسب، بل لها بعد اقتصادي أيضًا، وضرره من السهل أن يصيب دولا ليس فيها فيروس كورونا من الأساس، وبات الفيروس المستجد يلتهم الأخضر واليابس، وبات استمرار انتشاره خطرا داهما لاقتصادات الدول خاصة النامية والناشئة. 

علاقة فيروس كورونا بـ سعر الدولار
أصبحت مصر تواجه فيروس كورونا على الرغم من عدم وجود إصابات فيها بشكل رسمي، وبدأ سعر الدولار خلال آخر 10 أيام في وقف هبوطه أمام الجنيه بل بدأ سعر الدولار في الارتفاع، حيث ارتفع سعر الدولار خلال آخر 10 أيام أمام الجنيه بحوالي 9 قروش كاملة.

سعر الدولار اليوم في مصر 
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، حيث بلع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول الأعلى في مصر، بقيمة 15.59 للشراء و 15.69 للبيع، في حين كان سعر الدولار في البنك الأهلي هو الأقل في مصر بقيمة 15.51 للشراء و15.61 للبيع.

اسعار الدولار اليوم في مصر اليوم :

اسعار الدولار في بنك عودة 
15.59  جنيه للشراء
15.69  جنيه للبيع

اسعار الدولار في البنك المصري الخليجي 
15.59 جنيه للشراء
15.69  جنيه للبيع

اسعار الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 
15.59 جنيه للشراء
15.69  جنيه للبيع

اسعار الدولار في المصرف المتحد 
15.59 جنيه للشراء
15.69  جنيه للبيع

اسعار الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 
15.59 جنيه للشراء
15.69  جنيه للبيع

سعر الدولار في كريدي أجريكول 
15.59  جنيه للشراء
15.69  جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 
15.59  جنيه للشراء
15.69  جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي 
15.58  جنيه للشراء
15.68  جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر 
15.58  جنيه للشراء
15.68  جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 
15.58  جنيه للشراء
15.68  جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB 
15.58  جنيه للشراء
15.68  جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر 
15.57  جنيه للشراء
15.67  جنيه للبيع
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