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محافظات

محافظ دمياط بكاليفورنيا لحضور مؤتمر الحوار حول إنشاء مدن الإنتماء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،في تصريح صحفي لها اليوم،انها توجهت الى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى فعاليات مؤتمر  الحوار حول مدن الإنتماء المنعقد فى الفترة من ٤ الى ٦ مارس الجارى بالاشتراك مع معهد لامندينا الدولى للحوار وذلك بحضور عدد من قادة المدن العالمية و رؤساء البلديات والمجتمع المدنى لمناقشة الموضوعات الاكثر أهمية والمتمثلة فى التعددية والانتماء والتعايش فى السياق المحلى.

تلقت المحافظ دعوة من  السيد ميغيل أنجيليس موراتينوس الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات و السيد إريك غاريستى عمدة مدينة لوس أنجلوس وذلك لقيادتها بشأن هذه المسألة لعقد مناقشات ومحادثات حول النهج الرامية الى تعزيز التعددية والشمول فى سياق المجتمعات المتعددة الأعراق والأديان والثقافات.

 وذكرت محافظ دمياط أن إنطلاق فعاليات هذا الحوار من مدينة لوس أنجلوس جاء لاستضافتها العديد من مجتمعات المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك توقيعها لمذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتحالف الحضارات فى ٢٩ مايو ٢٠١٩ بهدف تنفيذ الهدف رقم ١٦ من اهداف التنمية المستدامة والمتمثل فى المجتمعات المسالمة والعادلة والشاملة لما تتضمنه من ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز الإدماج واحترام الأشخاص ذوى الخلفيات، الأصول العرقية، الديانات، نوع الجنس أو الآراء المختلفة.
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