تحرير 864 محضر إشغالات في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع والميادين بمراكز وأحياء المحافظة، خاصة التي تؤثر على الحركة المرورية والسيارات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والخارجين عن القانون.





وأوضح اللواء عصام سعد أهمية التنسيق بين شرطة المرافق ومسئولي المرافق والإشغالات ورؤساء المراكز والأحياء لإزالة ورفع هذه التعديات من حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام بج مناطق المحافظة.





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وقال العميد ياسر الجزيري، رئيس قسم المرافق والإشغالات بأسيوط، إنه تم شن عدة حملات للمرافق خلال اليومين الماضيين بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، استهدفت شوارع وميادين من بينها "رياض، ومنطقة الحمراء، والهلالي، وشيكوريل، وثابت، والنميس، و26 يوليو، و23 يوليو، والخزان، وتقسيم البترول"، فضلًا عن منطقة وسط البلد "مصطفى مول"، وموقف نزلة عبد اللاه والمنطقة المحيطة بها.





وأكد اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإزالة جميع التعديات على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون، مضيفًا أنه تم تحرير 864 محضر مرافق وإشغالات وإزالة إدارية للغرز وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين، بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد.