الأهلي يهزم الجزيرة في نصف نهائي سوبر رجال السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني بنتيجة 71 - 66، في أولى لقاءات الفريقين بنصف نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2019 - 2020.
أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة ومن المقرر، أن يقام اللقاء الثاني بين الفريقين مساء السبت المقبل على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.
وكان اتحاد كرة السلة قرر في وقت سابق، تطبيق نظام “BEST OF 5”، في دوري السوبر بدء من منافسات الدور ربع النهائي، وهو ما يعني أن الفريق الراغب في التأهل للدور التالي يحتاج إلى الفوز في 3 مباريات.