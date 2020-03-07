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أخبار العالم

شاهد.. نائب الرئيس الأمريكي يبتكر طريقة سلام جديدة بعد تفشي فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ابتكر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، طريقة جديدة للسلام، بعد انتشار وتفشي فيروس كورونا في معظم بلدان العالم، وبلغ عدد المصابين به أكثر من 100 ألف نسمة.

ويظهر بنس في الفيديو وهو يهبط من طائرة ليتحاشى السلام باليد على مستقبليه، ولجأ إلى ملامسة كوعه مع كوع مستقبليه، خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

كان بنس صرح في وقت سابق بأن نسبة تهديد فيروس كورونا للأمريكيين لا تزال متدنية، وأضاف سوف نعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل.

 
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