جيش الاحتلال يزعم مقتل عناصر من حزب الله وتدمير مستودع أسلحة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عدد من عناصر حزب الله، بينهم مسلح بقاذفة صواريخ، خلال العمليات البرية الجارية في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إنه قوات اللواء السابع المدرع دمرت مستودع أسلحة تابعًا لحزب الله وبعد فترة وجيزة، أفاد الجيش أن عددًا من عناصر الحزب فروا من الموقع، فتم استهدافهم وقتلهم في غارات جوية.

وفي الوقت نفسه، قتلت قوات لواء جولاني عنصرًا مسلحًا بقاذفة صواريخ وبندقية هجومية، كان قد اقترب من منطقة عملياتهم، بحسب الجيش.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد حزب الله، المتمركز في جنوب لبنان، يوم الأربعاء استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القوزح الحدوديّة بصاروخ موجّه للمرّة الثانية.

وأوضح حزب الله أن الاستهداف حقق إصابة مباشرة، وأثناء محاولة مروحيّة عسكرية إسرائيلية الهبوط لإخلاء الإصابات، استهدفناها بصاروخ دفاع جوّي وأجبرناها على التراجع.

أفادت وسائل إعلام ، اليوم الأربعاء أن الفصائل اللبنانية مستمرة في تثبيت معادلة الميدان، وأعلنت استهداف 4 دبابات "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.