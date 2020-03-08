بعد إيقافه.. نجم الرجاء المغربي يعتدي بـ البوكس على مشجع مازيمبي ..فيديو

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي "الكاف" إيقاف إلياس الحداد لاعب فريق الرجاء المغربي بعد أن أثبت مقطع فيديو قيامه بتوجيه لكمة لأحد مشجعي فريق مازيمبي الكونغولي خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي "الكاف" إيقاف إلياس الحداد لاعب فريق الرجاء المغربي بعد أن أثبت مقطع فيديو قيامه بتوجيه لكمة لأحد مشجعي فريق مازيمبي الكونغولي خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.