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رياضة

بعد إيقافه.. نجم الرجاء المغربي يعتدي بـ البوكس على مشجع مازيمبي ..فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:18 م
إلياس الحداد لاعب
إلياس الحداد لاعب نادى الرجاء المغربي
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يسرى غازى
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي "الكاف" إيقاف إلياس الحداد لاعب فريق الرجاء المغربي بعد أن أثبت مقطع فيديو قيامه بتوجيه لكمة لأحد مشجعي فريق مازيمبي الكونغولي خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

وتأهل فريق الرجاء المغربي إلى نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا بنتيجة لقائي الذهاب والإياب 2-1 على أن يلتقى فريق الزمالك مطلع شهر مايو القادم فى المربع الذهبي بالبطولة الإفريقية ذهابا وإيابا.

وقال الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي : اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد في القاهرة لمناقشة واقعة مواجهة بعض لاعبي الرجاء وجماهير مازيمبي من الكونغو الديمقراطية قبل انطلاق المباراة التي أقيمت أمس في لوبومباشي بالقرب من نفق الملعب.

وأضاف الكاف أنه فتح المزيد من التحقيقات في الواقعة ومطالبة مسؤولي الرجاء بإرسال تقريرهم عن الواقعة بحلول منتصف الشهر الحالي على أقصى تقدير والمثول أمام جلسة استماع رسمية خلال الاجتماع المقبل للجنة الانضباط.

أكد أنه تم إيقاف اللاعب إلياس الحداد بصورة فورية وبشكل مؤقت لحين مثوله أمام الاجتماع المقبل للجنة الانضباط لجلسة استماع رسمية.

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