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محافظ الإسكندرية: 80 سيارة شفط للتعامل مع الأمطار المتوقعة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:51 م
امطار
امطار
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هاني حسين
قال اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال موجة عدم الاستقرار في  الأحوال الجوية .

وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن النوة الحالية مستمرة لمدة 3 أيام تبدأ مساء اليوم  وذروة تلك النوة غدا الخميس .

وتابع :"  غرفة عمليات وإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة تتلقى اي شكاوى، وتوجيهات وجميع الجهات التنفيذية ترفع درجة الاستعدادات القصوى".

وأكمل محمد الشريف:"  نشرنا أكثر من 80 سيارة  شفط في أماكن تجمع المياه المعروفة على الطريق الصحراوي أو داخل محافظة الإسكندرية ومتواجدة من صباح اليوم".

ولفت الشريف:"   تفريغ  بيارات محطات الرفع استعدادا لاستقبال مياه الأمطار الغزيرة"، مضيفا:"  تم التنسيق مع وزارة الري وتم تخفيض منسوب المياه في المصارف لمنع تكوين تجمعات المياه".

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