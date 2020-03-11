محافظ الإسكندرية: 80 سيارة شفط للتعامل مع الأمطار المتوقعة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية





وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن النوة الحالية مستمرة لمدة 3 أيام تبدأ مساء اليوم وذروة تلك النوة غدا الخميس .





وتابع :" غرفة عمليات وإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة تتلقى اي شكاوى، وتوجيهات وجميع الجهات التنفيذية ترفع درجة الاستعدادات القصوى".





وأكمل محمد الشريف:" نشرنا أكثر من 80 سيارة شفط في أماكن تجمع المياه المعروفة على الطريق الصحراوي أو داخل محافظة الإسكندرية و متواجدة من صباح اليوم".





ولفت الشريف:" تفريغ بيارات محطات الرفع استعدادا لاستقبال مياه الأمطار الغزيرة"، مضيفا:" تم التنسيق مع وزارة الري وتم تخفيض منسوب المياه في المصارف لمنع تكوين تجمعات المياه".



