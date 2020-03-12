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تعليم

محافظ الفيوم يحيل واقعة انهيار سقف مخزن أجهزة التابلت للنيابة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:08 م
محافظ الفيوم يعاين
محافظ الفيوم يعاين الواقعة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحالة واقعة انهيار سقف مخزن تابع لمديرية التربية والتعليم بمنطقة "باغوص" للنيابة العامة.

 

كما أحال المحافظ المسئولين عن المخزن للتحقيق بسبب إهمالهم الجسيم وتقصيرهم في العمل واختيارهم مكان غير آمن، لتخزين أجهزة التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية، حيث انهار سقف المخزن نتيجة الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة اليوم.


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وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، موقع الحادث، ووجه المحافظ فريق المتابعة الميدانية بإعداد تقرير عاجل حول الموضوع والعرض عليه شخصيًا، مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات في التصدي لظروف الطقس السيئ التى تمر بها البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المال العام وضمان سلامة المواطنين.

محافظ الفيوم يحيل واقعة انهيار سقف مخزن أجهزة التابلت للنيابة
محافظ الفيوم يحيل واقعة انهيار سقف مخزن أجهزة التابلت للنيابة
محافظ الفيوم يحيل واقعة انهيار سقف مخزن أجهزة التابلت للنيابة
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