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اقتصاد

تراجع شديد في أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2020

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:31 ص
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم
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مايكل عياد
واصلت أسعار الذهب في السعودية تراجعها لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم، الجمعة 13-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 167.57 ريال بعد أن كان أمس 172.76 ريال وأول أمس 175.47 ريال سعودي ليصل تراحعه 10 ريالات خلال نصف أسبوع منقضي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:
يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (191.50  ريال سعودي) أي ما يعادل (51.02 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (175.55 ريال سعودي) أي ما يعادل (46.77 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (167.57 ريال سعودي) أي ما يعادل (44.65 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (143.63 ريال سعودي) أي ما يعادل (38.27 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (111.71 ريال سعودي) أي ما يعادل (29.76 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (95.75 ريال سعودي) أي ما يعادل (25.51 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,956 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,587 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,341 ريال سعودي) أي ما يعادل (357.17 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (191,503 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,023 دولار أمريكي)
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