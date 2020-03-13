لاستئناف الدراسة بعد غد.. إجراءات لإزالة آثار الأمطار من المعاهد الأزهرية

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالأزهر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمعاهد الأزهرية، لحل أي مشكلات أو عقبات تحدث بسبب الأحوال الجوية وظروف الطقس التي تمر بها البلاد.
وعبر عن شكره لأعضاء غرفة عمليات إدارة الأزمات بالأزهر، من أفراد الأمن الإداري وأعضاء الإدارة الهندسية وشئون المقر، مشيدًا بأداء شيوخ المعاهد الأزهرية والعاملين بها وحرصهم على تواجدهم منذ صباح اليوم لمتابعة الوضع والعمل على إزالة أية معوقات، من خلال التواصل مع المنطقة الأزهرية التابع لها المعهد لتوفير الدعم بصورة فورية، استعدادا لاستقبال الطلاب يوم الأحد.
كما وجه وكيل الأزهر الشكر لجميع العاملين بالأجهزة المعنية التي تعمل على إعادة تهيئة الطرق والمؤسسات والمعاهد المتضررة في أسرع وقت.
وقال إن هؤلاء أبطال في ميدان عملهم، مطالبًا غرفة عمليات الأزهر والقائمين على العملية التعليمية بالأزهر بالتزام أقصى درجات الأمان والحفاظ على النفس لأن العنصر البشري أهم وأغلى من أي شيء.