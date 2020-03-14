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رياضة

بشيكتاش التركي يستهدف التعاقد مع تريزيجيه بالميركاتو الصيفي

السبت 14/مارس/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية تركية، عن سعي نادي بشكتاش التركي لضم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

و حسب ما نشرته "Fotomac" التركية فإن إدارة فريق بشيكتاش تعمل على إعادة تريزيجيه مرة أخري إلى الدوري الذي يعرفه جيدًا قبل الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وحسب ما نشرته الصحيفة، أن القيمة التسويقية لتريزيجيه إرتفعت كثيرًًا، فلن يتحمل النادي التركي مصاريف الصفقة بسبب وضعهم المالي الحالي، لذلك سيطلب النادي طلب استعارة اللاعب على غرار زميله في الفريق محمد النني المُعار من أرسنال.

وبدأ تريزيجيه مشواره الكروي مع النادي الأهلي قبل الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي في 2015 ثم إلى قاسم باشا في الدوري التركي بعدها بعامين.

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