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مرأة

وصفة مختلفة لتحضير أسرع مكرونة بشاميل بخطوات بسيطة

الأحد 15/مارس/2020 - 03:01 ص
وصفة مختلفة لتحضير
وصفة مختلفة لتحضير اسرع مكرونة بشاميل بخطوات بسيطة
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق كثيرون من الأشخاص تناول المكرونة بالبشاميل فهى تعتبر وجبة مهمة في العزومات ونظرًا لأنها تحتاج للمزيد من الخطوات والوقت للتحضير، قدمت لك الشيف نجلاء الشرشابى وصفة مختلفة لتحضير اسرع مكرونة بشاميل بخطوات بسيطة لتكون وجبة مشرفة أمام الزيارات الطارئة.


المكرونة النيئة

- على الرغم أن هذه الوصفة تضاف بها المكرونة القلم نيئة إلا أن اللحمة المفرومة يجب أن تعصج أولًا قبل إضافتها لأنها لن تتسوى خلال طهي المكرونة البشاميل في الفرن.

صوص البشاميل

- يجب أن يكون سائل البشاميل متوسط القوام وبكمية كبيرة؛ لأنه يعد السائل المطلوب لتسوية المكرونة النيئة في الفرن دون أن تجف مع اللحم المفروم والحرارة العالية ،كما أن تحضير صوص البشاميل هنا لا يحتاج للتسوية الأولية على النار ولكن كل ما نحتاجه هو ضربه في الخلاط فقط.

الجراتان
- للحفاظ على وجه الجراتان المعتاد للبشاميل يضاف كوب من الجبنة الموتزريلا بعد إضافة المكرونة واللحم وباقي المكونات، وهو ما يعوض طبقة البشاميل السميكة التي يجب أن تكون موجودة على الوجه.

التسوية

- ضبط تسوية صينية البشاميل بالمكرونة النيئة يجب الانتباه لحرارة الفرن موقعها به، لهذا يجب أن توضع في منتصف الفرن على حرارة متوسطة أقرب إلى العالية ليس أكثر حتى تنضج دون أن تجف.
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