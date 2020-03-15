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أخبار العالم

موريتانيا تغلق معابر حدودية للحد من انتشار فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:20 ص
الكشف على فيروس كورونا
الكشف على فيروس كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية - في بيان بثه التلفزيون الرسمي الليلة - إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية باستثناء ثمانية معابر ضمن تشديد الإجراءات على المعابر المتبقية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استثنى من الإغلاق أربعة معابر مع السنغال ومعبران مع مالي وآخر مع الجزائر وواحد مع المغرب.

وأعلنت الوزارة أن جميع المسافرين القادمين من البلدان المتضررة سيخضعون بشكل إجباري للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا يبقون خلالها في منازلهم بعيدًا عن الاتصال بأي شخص آخر. وأضافت الوزارة أن من ضمن الإجراءات الجديدة "تعليق جميع التجمعات والفعاليات والأحداث .
وكانت الحكومة الموريتانية قررت - في وقت سابق اليوم - إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوع.

كانت موريتانيا سجلت، الجمعة، إصابة مهندس نمساوي قادما من أوروبا بفيروس كورنا.
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