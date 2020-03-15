خطوات جيدة.. القومى للبحوث يفجر مفاجأة حول اكتشاف مصل لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المركز استطاع تجهيز المواد التشخيصية الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه مستعد لاستقبال أى عينات خاصة بالفيروس.





وأوضح أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر قناة مصر الأولى، أن المركز يفكر فى عمل لقاح للفيروس بنفس طريقة عمل فيروس كورونا فى الوقت السابق، لافتا إلى أن أصعب تحدٍ خاص بفيروس كورونا هو أن المصل الخاص به يحتاج وقتا طويلا لحقنه فى الحيوان، يليه اختباره على البشر.





وأكد الدكتور محمد أحمد أن المركز يسير بخطوات جيدة على طريق مكافحة فيروس كورونا، ومن المتوقع الإعلان قريبا عن اختبارات طبية للفيروس.





وأضاف أن هناك مجموعات عمل بحثية فى كل معمل مهتمة بما يخص فيروسات الإنفلونزا البشرية، والطيور، أو ما يتعلق بها، وأيضا بالفيروسات المستجدة.





وأشار إلى أنه من حسن حظ البشر فى الوقت الحالى أن يظهر فيروس كورونا، خاصة مع التطور التكنولوجى وعمل لقاحات فى وقت أسرع، لافتا إلى أن هناك عددا من الدول تسير على خطى ثابتة لسرعة اكتشاف مصل لمواجهته.