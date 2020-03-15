لمواجهة كورونا.. طريقة تحضير مطهر منزلي في دقائق

المطهر والمعقم أدوات نظافة شخصية لا غنى عنها في الحقيبة والمنزل، ولا سيما في الفترة الحالية لانتشار فيروس كورونا ، فلا بد من استخدامهما على مدار اليوم قبل وبعد كل فعل تقومين به.





وقدم موقع STYLESATLIFE، طريقة عمل مطهر منزلي بسعر رخيص وبطريقة آمنة.









مكونات مطهر اليدين في المنزل:

- وعاء صغير الحجم.

- خل أبيض.

- زيت زيتون.

- زجاجة صغيرة الحجم.

- 3 ملاعق كبيرة جل الصبار.

- ماء ورد.

- زيت لافندر.





طريقة عمل مطهر اليدين في المنزل:

- احضري الوعاء الصغير وضعي فيه جل الصبار مع ماء الورد.

- قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

- ضعي زيت الزيتون مع التقليب المستمر، ثم ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

- أضيفي اللافندر لإعطاء رائحة عطرة.

- صبي المكونات في الزجاجة.

- استخدمي المطهر على مدار اليوم لقتل الجراثيم والميكروبات التي تتواجد أثناء العاصفة الترابية.





مكونات مطهر منزلي طبيعي:

- ليمون.

- برتقال.

- خل.

-بيكربونات صوديوم.

- قشر يوسفي.

- ماء.





طريقة تحضير مطهر منزلي طبيعي:

- اغلي كمية من قشور اليوسفي مع 2 ليمونة وماء

- بعد أن يغلي الخليط قومي بتصفيته جيدا

- اخلطي على الماء المصفى كمية مناسبة من الخل وبيكربونات الصوديوم وقلبي جميع المكونات جيدا

- استخدمي الخليط كمطهر طبيعي في تنظيف الأسطح والحمام وتنظيف البوتاجاز

- هذا الخليط له قدرة هائلة على قتل الميكروبات وتعقيم الأدوات المستخدمة في المطبخ والحمام.