لمواجهة كورونا.. طريقة تحضير مطهر منزلي في دقائق

المطهر والمعقم أدوات نظافة شخصية لا غنى عنها في الحقيبة والمنزل، ولا سيما في الفترة الحالية لانتشار فيروس كورونا، فلا بد من استخدامهما على مدار اليوم قبل وبعد كل فعل تقومين به.
وقدم موقع STYLESATLIFE، طريقة عمل مطهر منزلي بسعر رخيص وبطريقة آمنة.
مكونات مطهر اليدين في المنزل:
- وعاء صغير الحجم.
- خل أبيض.
- زيت زيتون.
- زجاجة صغيرة الحجم.
- 3 ملاعق كبيرة جل الصبار.
- ماء ورد.
- زيت لافندر.
طريقة عمل مطهر اليدين في المنزل:
- احضري الوعاء الصغير وضعي فيه جل الصبار مع ماء الورد.
- قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.
- ضعي زيت الزيتون مع التقليب المستمر، ثم ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- أضيفي اللافندر لإعطاء رائحة عطرة.
- صبي المكونات في الزجاجة.
- استخدمي المطهر على مدار اليوم لقتل الجراثيم والميكروبات التي تتواجد أثناء العاصفة الترابية.
مكونات مطهر منزلي طبيعي:
- ليمون.
- برتقال.
- خل.
-بيكربونات صوديوم.
- قشر يوسفي.
- ماء.
طريقة تحضير مطهر منزلي طبيعي:
- اغلي كمية من قشور اليوسفي مع 2 ليمونة وماء
- بعد أن يغلي الخليط قومي بتصفيته جيدا
- اخلطي على الماء المصفى كمية مناسبة من الخل وبيكربونات الصوديوم وقلبي جميع المكونات جيدا
- استخدمي الخليط كمطهر طبيعي في تنظيف الأسطح والحمام وتنظيف البوتاجاز
- هذا الخليط له قدرة هائلة على قتل الميكروبات وتعقيم الأدوات المستخدمة في المطبخ والحمام.