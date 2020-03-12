لمواجهة العاصفة الترابية.. طريقة عمل مطهر اليدين في المنزل

استخدام المطهر واحد من أهم العادات التي يجب اتباعها على مدار اليوم، فهو يساعد على قتل الميكروبات، ومهاجمة الجراثيم، أثناء العاصفة الترابية





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مكونات مطهر اليدين في المنزل



- وعاء صغير الحجم.

- خل أبيض.

- زيت زيتون.

- زجاجة صغيرة الحجم.

- 3 ملاعق كبيرة جل الصبار.

- ماء ورد.

- زيت لافندر.





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طريقة عمل مطهر اليدين في المنزل



- احضري الوعاء الصغير وضعي فيه جل الصبار مع ماء الورد.

- قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

- ضعي زيت الزيتون مع التقليب المستمر، ثم ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

- أضيفي اللافندر لإعطاء رائحة عطرة.

- صبي المكونات في الزجاجة.

- استخدمي المطهر على مدار اليوم لقتل الجراثيم والميكروبات التي تتواجد أثناء العاصفة الترابية.