مجلس الوزراء: الصابون مطهر قوي للفيروسات.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الصابون من أفضل المطهرات وأكثرها توافرا لمواجهة الفيروسات لقتل الميكروبات والفيروسات.





وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء "دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي" قائلا: " الصابون رخيص الثمن ومتوفر في كل بيت مصري وهو مطهر قوي للغاية يحمي من فيروس كورونا".





وتابع نادر سعد:" هناك توصية من منظمة الصحة العالمية، وهي ابتعاد الشخص السليم عن ارتداء الكمامات. ويكون ارتداء الكمامات في حال مخالطة شخص مصاب بكورونا او يكون مصابا بالانفلونزا ويخشى نقل العدوى للآخرين".





لا يوجد قرار بتعطيل الدراسة حتى الآن بسبب فيروس كورونا وليس هناك ما يستدعى الإقدام على هذا الأمر . وأضاف نادر سعد،:"





ولفت :" هناك توصية من منظمة الصحة العالمية اليوم للدول التي ظهرت فيها حالات مصابة بفيروس كورونا بالنظر في تعطيل واغلاق المدارس".





وتابع نادر سعد:" من الممكن أن ننظر في القرار وفقا لتلك التوصية والمعطيات الداخلية وفقا لحالة انتشار الفيروس داخل مصر".