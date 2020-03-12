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مرأة

لو لازم تنزل في العاصفة الترابية.. 10 حاجات لازم تكون في شنطتك

الخميس 12/مارس/2020 - 10:13 ص
10 حاجات لازم تكون
10 حاجات لازم تكون في شنطتك
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حياة عبد العزيز
توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى أمطارًا غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا ورياح نشطة. 

وكشف موقع "بولد سكاي" عن أهمية بعض الأشياء التي لابد أن تتواجد في شنطتك أثناء النزول في العاصفة الترابية، تعرف عليها خلال السطور التالية: 

أشياء ضرورية يجب تواجدها في الحقيبة أثناء النزول في الطقس السيئ :

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- الكمامة الطبية لابد أن تكون من الأساسيات التي تتواجد في الحقيبة في الأيام الحالية.

- مناديل طبية والتخلص منها في كيس بلاستيك.

- زجاجة مياه للشرب على مدار اليوم بكميات كبيرة.

- عصير طبيعي لحماية الصحة من الهبوط.

- الحرص على تناول الأدوية لمرضى القلب والضغط.

- زجاجة بخاخة بها ماء للرش على الوجه.

- الحرص على البخاخة إذا كنت من مرضى الجيوب الأنفية.

- مطهر لليد.

- بعض ثمار الفاكهة.

- كوفية وجوانتي لارتدائها عند الحاجة.
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