قدمى خضراوات وامنعى الحلويات .. 8 نصائح لصحة طفلك فى العاصفة الترابية

العاصفة الترابية واحدة من المشكلات التي تواجه مصر خلال الساعات القادمة، فهي ضارة على صحة الكبار والصغار، وقدم موقع stylesatlife، عدة نصائح للحفاظ على صحة الطفل أثناء العاصفة الترابية، تعرف عليها خلال السطور التالية.
نصائح للحفاظ على صحة الطفل أثناء العاصفة الترابية :
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- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد صناعية.
- الإكثار من شرب الماء فهو ضروري لصحة الاطفال.
- الحفاظ على تناول وجبة الاطفال الخفيفة طوال فترة العاصفة الترابية.
- غلق جميع الأبواب والنوافذ التي تطل على الخارج.
- عدم تناول الحلويات والسكريات.
- الحفاظ على الاستمرار في إعطاء الطفل اللبن الكافي سواء عن طريق الرضاعة الطبيعية او اللبن العادي.
- قدمي له الكثير من الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال واليوسفي.
- الإكثار من تناول الخضروات لتقوية الجهاز المناعي.