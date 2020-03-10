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لمواجهة العاصفة الترابية .. اتبع 9 نصائح فورا قبل الخروج من المنزل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:53 م
اتبع 9 نصائح فورا
اتبع 9 نصائح فورا قبل الخروج من المنزل
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حياة عبد العزيز
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار وسوء الأحوال الجوية نتيجة عاصفة ترابية شديدة يشهدها الطقس في الأيام المقبلة، ومن خلال السطور التالية نتعرف على بعض النصائح التي يجب اتباعها فورا لحماية صحتك من العاصفة الترابية، وذلك وفقًا لموقع "arizonahighways".

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نصائح لمواجهة العاصفة الترابية :
- ارتداء الكمامات الطبية قبل الخروج من المنزل، لعدم استنشاق الهواء الملوث.
- شرب العصائر الطبيعية لمد الجسم بالطاقة.
- ارتداء الملابس الثقيلة لعدم الإصابة بالفيروسات.
- شرب كميات كبيرة من الماء فيما لا يقل عن 8 أكواب.
- شرب المشروبات الساخنة مثل الأعشاب الطبيعية والنعناع واليانسون.
- لعب تمارين رياضية قبل الخروج من المنزل.
- تناول التطعيمات والأدوية لتقوية الجهاز المناعي.
- عدم استنشاق العطور قبل النزول.
- أحضر معك عند الخروج بخاخة مياه.
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