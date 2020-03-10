اكتشفيهم فورا.. 5 خطوات لحماية منزلك من العاصفة الترابية

بعد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، حالة شديدة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر، وترتب على ذلك أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم، الثلاثاء، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.







قدم موقع «thespruce» مجموعة من النصائح للأشخاص الذين يرغبون في حماية منزله من الأتربة والغبار والتي نستعرضها خلال التقرير التالي..





إغلاق النوافذ

هي الخطوة الأولى للحفاظ على منزلك خاليا من الأتربة، والغبار يكون مصدره الأساسي الشارع، لذلك وإبقاء النوافذ مُغلقة سيمنعه من الدخول والانتشار في كافة أرجاء المنزل، ويمكنك أيضا أن تبقي نوافذك مفتوحة ولكن لفترة قليلة من الوقت.





وكذلك يجب عليك مراجعة حالة النوافذ والفواصل بينها، لأن أي خلل بسيط بها من الممكن أن يدخل الهواء المحمل بالأتربة حتى وإن كنت لا تفتح النوافذ على الإطلاق، وفي حالة وجود ثقوب في حلق الشباك، أو الباب عليك أن تصلحها فورًا.





اختيار الأدوات الجيدة

عند التعامل مع الغبار في منزلك يجب أن تستخدم الأدوات المناسبة لذلك، فبعض الأدوات من الممكن أن تزيد الأمر صعوبة، وتجعل الأتربة تنتشر في كل مكان، ويمكنك التعامل مع الأتربة البسيطة باستخدام قطعة من القماش المبلل.





أغطية الأثاث

تلك الأغطية هامة جدا، فهي تساعدك على حماية أثاثك وبمجرد نزعها عنه سيبدو شكله كالجديد، ويمكنك اللجوء إليها عندما تبدأ في تنظيف المنزل.





التُحف والنباتات

الأنتيكات الموضوعة في المنزل والنباتات من أكثر الأشياء التي تحتوي على الغبار، ويمكنك تنظيفها باستخدام فرشاة المكياج أو قطعة قماش خفيفة.





مسح القطع الخشبية

من أكثر قطع الأثاث التي تمتلئ بالغبار سريعا، لذلك عليك أن تحرص على تلميعها بشكل مستمر للحفاظ على لونها، ويمكنك أن تستخدم قطعة قماش جافة لإزالة الغبار العالق عليها.



