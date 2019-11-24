لمرضى الحساسية.. نصائح لمواجهة ضيق التنفس مع العاصفة الترابية

مع التوقعات بوجود عواصف ترابية وتقلبات جوية غدا إليك حيل سريعة للتخلص من ضيق التنفس خاصة لمن يعانون من حساسية الجيوب الأنفية أو الصدر يمكنك تجربة بعض الحيل الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الحالة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. التنفس العميق ..



يمكن أن يساعد التنفس بعمق عبر البطن بعد العودة للمنزل في علاج ضيق التنفس بشكل أكثر كفاءة ويساعد في التحكم في تنفسك عليك الاستلقاء ووضع يديك على البطن وتنفس عبر البطن ودعى الرئتين تمتلئ بالهواء لبضع ثوان.



2-وضعية الجلوس إلى الأمام ..



تنفسى ببطء من خلال الفم وكررى هذا لمدة 5 إلى 10 دقائق مع الجلوس إلى الأمام لأن وضع الجلوس إلى الأمام يخفف من ضيق التنفس ويحسن الوظيفة الرئوية.



3 .الجلوس في وضع مائل للأمام



يمكن أن يساعد الجلوس في وضع مائل للأمام واستراحة الساعدين على الفخذين في تخفيف الصدر والجلوس على كرسي وقومى بإمالة صدرك للأمام قليلًا و ضع ذراعيك بلطف على فخذيك وحافظى على إسترخاء عضلات كتفك ذلك مرتين في اليوم.