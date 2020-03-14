اتبعيها لمدة أسبوعين .. 15 نصيحة ضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد ١٥ مارس في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ فيروس كورونا المستجد





ويعد فيروس كورونا من الأمراض التي انتشرت في الفترة الماضية، والذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان بالصين، ثم انتقل لباقي البلاد.





وفي سياق متصل، قدم الدكتور وليد شوقي الباحث في كلية الطب بجامعة نيويورك مجموعة نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».





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- قومي بتجهيز بخاخة وضعي بها القليل من الكلور لرش الأسطح، والاسانسير وباب المنزل والسيارة، والمكتب في العمل.

- ضعي الخبز البلدي والفينو في الميكروويف قبل الإستخدام.

- غسل الخضروات والفاكهة بالماء الساخن قبل تناولها، لتقوية الجهاز المناعي.

- عدم السلام باليد أو التقبيل.

- فتح وغلق صنبور المياه بمنديل ثم تخلص منه.

- شطف اليد كل ساعة بالماء والصابون.

- خلع الحذاء خارج المنزل.

- عند العودة إلى المنزل قوم بمسح كل متعلقاتك بالكلور.

- قم بالاستحمام فورا عند دخول المنزل.

- تجنب تناول الطعام من خارج المنزل أو الوجبات السريعة.

- شطف الطعام مثل السمك والفراخ واللحم بالماء والخل.

- عدم لمس يديك وجهك.

- استخدم المطهر اليدوي عند وجودك في مكان ليس به ماء.

- الديتول لم يثبت فاعليته حسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية الكلوركس هو الأفضل.

- التعرض للشمس وتناول السلطة والخضروات وشرب كميات كبيرة من الماء لتعزيز صحة الجهاز المناعي.