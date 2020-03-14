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مرأة

بعد تعليق الدراسة أسبوعين.. 9 نصائح مهمة للأمهات لحماية أطفالهن

السبت 14/مارس/2020 - 06:15 م
اهم النصائح للحماية
اهم النصائح للحماية من كورونا
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نهى هجرس
يُعد فيروس كورونا من أخطر الأمراض المنتشرة فى الوقت الحالى حول العالم، ووفقًا لذلك قد تم تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، والكثير من الأمهات لا يعلمن الطرق الصحيحة للوقاية من الإصابة بالمرض، أو الطرق الفعالة لحماية أطفالها داخل المنزل.

وكتب الدكتور "أحمد أبو النصر" المختص في العلاج بالأعشاب، عبر صفحته على "فيسبوك"، منشورا حول أهم العادات التى يجب أن تتبعها الأمهات، وأن تقوم بتعليمها لأطفالهن؛ لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا ومنها ما يلي:

1- غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر ومنتظم لمدة 20 ثانية.

2- الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

3- تجنب الاتصال المباشر مع أى شخص تظهر علية أعراض الإصابة بنزلات البرد، أو السعال والعطس.

4- الحرص على وجود مسافة جيدة بين أى شخص تتواجد معه.

5- الحرص على أستخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة.

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6- وضع المناديل الورقية على الفم والأنف فى حالة عدم ارتداء كمامة.

7- عدم استخدام الأدوات الشخصية التابعة لأى صديق، واستخدام المنديل الورقى أو الكمامات أكثر من مرة واحدة.

8- الحرص على تنظيف المنزل وتطهيره بشكل مستمر، وسليم.

9- تعقيم جميع الأدوات التى يقوم الأطفال بأستخدامها بشكل يومى.
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