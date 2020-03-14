بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

في مستشفى لندن ليصبح أحد أصغر المرضى في العالم و تم اختبار والدة الطفل للمرض قبل الولادة في مستشفى نورث ميدلسكس ، في إدمونتون ، ولكن لم يتم تأكيد النتيجة إلا بعد أن أنجبت طفلها. ثبتت إصابة طفل بـ فيروس كورونا بعد وقت قصير من ولادته





ذكرت صحيفة independent أن الرضيع تم اختباره في غضون دقائق من ولادته ، ويعمل الأطباء على تحديد ما إذا كان مصابًا بـ كورونا أثناء الولادة أو أثناء وجوده في الرحم.





تم نقل الأم ، التي كانت تعالج في الأصل للاشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي ، إلى مستشفى مختلف لتلقي العلاج المتخصص.



