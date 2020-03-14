هربا من العزل.. المجر تقرر ترحيل مصابين إيرانيين بفيروس كورونا

أصدرت وزارة الداخلية المجرية قرارا بترحيل طالبين إيرانيين من البلاد ومن الاتحاد الأوروبي بعدما أصيبا بفيروس كورونا ولم يحترما أوامر الحجر الصحي.





وقالت الوزارة في بيان إن "الطالبين الإيرانيين المسجلين في نظام الطلبة سيرحّلان"، موضحة أن الطالبين غادرا قاعة الحجر الصحي في المعهد الصحي لأمراض الدم والأمراض المعدية في المشفى المركزي، من دون تصريح أو ثياب واقية".





وألقت السلطات المجرية اللوم أيضًا على الطالبين لسلوكهما العدواني تجاه الموظفين في المبنى حيث وضعا في العزل. وأضافت الوزارة أن إجراء الترحيل لن يُنفذ قبل أن تسمح حالتاهما الصحية بذلك.





وأرفق القرار بمنعهما من الدخول إلى المجر لمدة ثلاث سنوات. بحسب ما ذكرت قناة العربية.



