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توك شو

بـ 50 مليار دولار.. ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية لمواجهة كورونا.. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 03:19 م
كورونا فى ايطاليا
كورونا فى ايطاليا
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ريهام فيكتور

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو عن لحظة إعلان ترامب الطوارئ الوطنية لمواجهة كورونا.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الجمعة، خطابًا في حديقة البيت الأبيض، أعلن فيه فرض حالة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 


وقال ترامب في خطابه إنه أصدر تعليماته لزيادة احتياطات بلاده من النفط بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس.


كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن وجه إليه معارضوه اتهاما بالإقلال من خطورة الوباء.


وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية".


وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

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