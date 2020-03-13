ماذا يعني إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة؟

في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وتسمح حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا باتخاذ إجراءات استثنائية، لكن قانون حالات الطوارئ الوطنية الذي وقعه الرئيس الأسبق جيرالد فورد عام 1976 ينص على منع فرض حالات طوارئ غير محددة الأمد، كما يعزز سلطات الكونجرس في مراقبة صلاحيات الرئيس خلال تلك الفترة.





وأعلن الرؤساء الأمريكيين حالة الطوارئ الوطنية أكثر من مرة، أبرزها خلال هجمات سبتمبر، كما أعلن ترامب العام الماضي حالة طوارئ وطنية من أجل الحصول على تمويل للجدار الحدودي مع المكسيك، مما تسبب في أزمة مع الكونجرس ودخول البلاد في إغلاق حكومي.





ويمنح إعلان الطوارئ الوطنية الرئيس ترامب صلاحيات استثنائية، لكن لمجلس الشيوخ الحق في إلغاء حالة الطوارئ إذا وافق ثلثي أعضاء المجلس.





ويسمح قرار ترامب للحكومة بالحصول على موارد إضافية لمواجهة تفشي كورونا، حيث أعلن ترامب تخصيص 50 مليار دولار لذلك الأمر، في وقت يطالب فيه الديمقراطيون بإعلان حالة الكوارث الطبيعية لتصعيد الإجراءات والحصول على مزيد من التمويل.





إضافة إلى ذلك، يمتلك الرئيس صلاحيات بتقييد الاتصالات وإعلان الأحكام العرفية والحصول على موازنة دون موافقة الكونجرس، كما يسمح له بزيادة عدد القوات داخل الولايات الأمريكية.





ويهدف ترامب من الإعلان إلى توفير حصة فيدرالية لكل ولاية أمريكية لتغطية تكاليف أعمال الطوارئ لمواجهة كورونا وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.





وخلال الإعلان عن حالة الطوارئ أكد ترامب أن القرار سيعزز التمويل لمكافحة تفشي كورونا وأنه سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ، وأشار ترامب إلى أن القرار يتيح لوزير الصحة والمسؤولين بالقطاع سلطات واسعة لتجاوز بعض القوانين لمنح الموظفين بالصحة مزيد من المرونة.





وأوضح الرئيس الأمريكي أن طلب من وزير الطاقة شراء كميات كبيرة من النفط بأسعار جيدة من أجل تخزينها في الولايات المتحدة، متهدا برفع لاحتياطات الاستراتيجية إلى الحد الأقصى لتجنب أزمة اقتصادية بسبب كورونا.





وسجلت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بأعداد مصابي فيروس كورونا، حيث تخطى عدد الإصابات المعلنة يوم الجمعة 1700 حالة إصابة مع وفاة العشرات.



