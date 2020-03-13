AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماذا يعني إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة؟

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:20 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتسمح حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا باتخاذ إجراءات استثنائية، لكن قانون حالات الطوارئ الوطنية الذي وقعه الرئيس الأسبق جيرالد فورد عام 1976 ينص على منع فرض حالات طوارئ غير محددة الأمد، كما يعزز سلطات الكونجرس في مراقبة صلاحيات الرئيس خلال تلك الفترة.

وأعلن الرؤساء الأمريكيين حالة الطوارئ الوطنية أكثر من مرة، أبرزها خلال هجمات سبتمبر، كما أعلن ترامب العام الماضي حالة طوارئ وطنية من أجل الحصول على تمويل للجدار الحدودي مع المكسيك، مما تسبب في أزمة مع الكونجرس ودخول البلاد في إغلاق حكومي.

ويمنح إعلان الطوارئ الوطنية الرئيس ترامب صلاحيات استثنائية، لكن لمجلس الشيوخ الحق في إلغاء حالة الطوارئ إذا وافق ثلثي أعضاء المجلس.

ويسمح قرار ترامب للحكومة بالحصول على موارد إضافية لمواجهة تفشي كورونا، حيث أعلن ترامب تخصيص 50 مليار دولار لذلك الأمر، في وقت يطالب فيه الديمقراطيون بإعلان حالة الكوارث الطبيعية لتصعيد الإجراءات والحصول على مزيد من التمويل.

إضافة إلى ذلك، يمتلك الرئيس صلاحيات بتقييد الاتصالات وإعلان الأحكام العرفية والحصول على موازنة دون موافقة الكونجرس، كما يسمح له بزيادة عدد القوات داخل الولايات الأمريكية.

ويهدف ترامب من الإعلان إلى توفير حصة فيدرالية لكل ولاية أمريكية لتغطية تكاليف أعمال الطوارئ لمواجهة كورونا وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

وخلال الإعلان عن حالة الطوارئ أكد ترامب أن القرار سيعزز التمويل لمكافحة تفشي كورونا وأنه سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ، وأشار ترامب إلى أن القرار يتيح لوزير الصحة والمسؤولين بالقطاع سلطات واسعة لتجاوز بعض القوانين لمنح الموظفين بالصحة مزيد من المرونة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن طلب من وزير الطاقة  شراء كميات كبيرة من النفط بأسعار جيدة من أجل تخزينها في الولايات المتحدة، متهدا برفع لاحتياطات الاستراتيجية إلى الحد الأقصى لتجنب أزمة اقتصادية بسبب كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بأعداد مصابي فيروس كورونا، حيث تخطى عدد الإصابات المعلنة يوم الجمعة 1700 حالة إصابة مع وفاة العشرات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، كما أعربت المنظمة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعين نائبه مايك بنس مسئولا عن ملف فيروس كورونا

إدارة ترامب تعلن عن 3 إجراءات عاجلة لمنع تفشي فيروس كورونا

ارتفاع جديد في أعداد إصابات ووفيات كورونا بـ أمريكا

فيروس كورونا يواصل استهداف المسئولين البارزين حول العالم

بسبب كورونا.. إغلاق مبنى الكونجرس أمام الزوار حتى هذا الموعد

ترامب يتجه لإعلان حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا

تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي كورونا.. وتسجيل 13 أخرى جديدة

بعد تعطيل الدراسة في عدد من الدول.. التعليم تحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج

كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعة.. احرص على ترديد 21 كلمة في آخرها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور