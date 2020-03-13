بعد أنباء عن إصابته بالفيروس.. ترامب يكشف سبب عدم إجراء فحص كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يخضع لفحوصات فيروس كورونا المستجد وذلك لأنه لا يعاني من أي أعراض للفيروس، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وأعلن ترامب رسميا حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتجدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده حققت تقدما هائلا في مواجهة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى.





وبموجب حالة الطوارئ الوطنية يمكن لترامب أن يحصل على مزيد من المساعدات الفيدرالية لمحاربة الفيروس القاتل.





وتعهد الرئيس الأمريكي بتشديد إجراءات الفحص، مطالبا المستشفيات الأمريكية بتفعيل خطة طوارئ لمواجهة الفيروس.



