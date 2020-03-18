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فن

في ذكرى رحيل يحيى شاهين .. قصة امرأة هزت عرش سي السيد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:20 ص
يحي شاهين - سي السيد
يحي شاهين - سي السيد
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سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء 18 مارس، الذكرى الـ 26 لرحيل الفنان يحيى شاهين "سي السيد السينما المصرية"، وأحد أعمدة الفن المصري، الذي رحل عن عالمنا بعد أداء مناسك العمرة، هو وصديق عمره ورفيق دربه الفنان محسن سرحان، واحتفلا معا بعد عودتهما من الأراضي السعودية بعيد الأضحى المبارك بمدينة الإسكندرية وبلا مقدمات وبعد إرهاق بسيط رحل في مثل هذا اليوم من عام 1994.

ولد يحيى شاهين بحي ميت عقبة بمحافظة الجيزة عام 1917 وبعدما حصل على بكالوريوس الهندسة بقسم النسيج عام 1933 عمل موظفا بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لكن شغفه بالتمثيل كان أقوى من ان يستمر في وظيفته.

وشهدت الحياة الشخصية لـ يحيى شاهين كثيرا من المواقف المأساوية بسبب زوجته، حيث تزوج من امرأة مجرية وأنجب منها طفلتين ولكنهما لم يستطيعا العيش معًا والتفاهم، فانفصلا وقررت العودة لبلدها وأخذت طفلتيه معها، مما أصابه بالاكتئاب الحاد وبعدها تزوج مرة أخرى من مشيرة عبد المنعم وأنجب منها ابنته داليا وظلا معًا حتى توفى.

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