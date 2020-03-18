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أخبار العالم

بوركينا فاسو.. تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:17 م
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
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قسم الخارجي
أعلنت بوركينا فاسو اليوم الأربعاء أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لتكون أول وفاة في إفريقيا جنوب الصحراء أيضا.

وقال المنسق الوطني لمكافحة الوباء البروفسور مارسيال ويدراوجو “سجلنا ليلا وفاة مريضة في الثانية والستين من العمر مصابة بداء السكر وكانت تحت الإنعاش”.



وأضاف أن سبع إصابات جديدة سجلت في هذا البلد الفقير جدا في منطقة الساحل “ما يرفع عدد المرضى إلى 27 هم 15 امرأة و12 رجلا”.

وكانت الدول الأفريقية آخر البلدان التي امتد إليها الوباء لكنها سجلت ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إلى 576 عدد المصابين في إفريقيا (شمال إفريقيا وجنوب الصحراء) توفي منهم 15 (ستة في مصر وخمسة في الجزائر واثنان في المغرب وواحد في كل من السودان وبوركينا فاسو).

وقررت بوركينا فاسو السبت إغلاق كل المدارس وتعليق التظاهرات والتجمعات العامة والخاصة حتى نهاية أبريل لمحاولة وقف انتشار المرض.
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