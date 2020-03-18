لسه الأمل موجود.. شفاء مُسنّين من فيروس كورونا بحيلة علاجية

منذ ظهور فيروس كورونا وتفشيه انتشرت الأنباء بأنه فيروس قاتل لكبار السن، ونسبة المتعافين منه بينهم قد تكون ضعيفة للغاية أو شبه معدومة، ولكن بعد مرور أيام أثبتت النتائج عكس ذلك تمامًا.





تعافى عالم صيني يبلغ من العمر 98 عامًا وزوجته البالغة من العمر 85 عامًا من الفيروس التاجي الجديد في نفس اليوم بعد العلاج لمدة 18 يومًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الثنائي سيخرج من المستشفى يوم السبت المقبل التابع لجامعة تشجيانغ فى مدينة هانغتشو بشرق الصين.





تم تشخيص عالم الفلك "هان تيانكي" وزوجته بالمرض المميت في منتصف فبراير وتم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي في 24 فبراير بعد تدهور أوضاعهما، وتم إرسالهما مباشرة إلى وحدات العناية المركزة حيث كان الزوجان في حالة حرجة.





وصرح المستشفى بأن السيد والسيدة هان عانوا أيضًا من مضاعفات أخرى ناجمة عن العديد من الحالات الصحية، فيما نشرت حفيدة الزوجين ، هان شيجون ، طلبًا على مواقع التواصل الاجتماعي تبحث عن مرضى متعافين كانوا على استعداد للتبرع بالدم كخطة علاجية محتملة.





حيث اعتقد العلماء أن العلاج من الناحية النظرية، هو إدخال بروتينات مقاومة للأمراض من المرضى الذين تم شفائهم إلى الأشخاص الذين لا يزالون يكافحون المرض.





فقد يمكن لأجسام المرضى المرضى بعد ذلك استخدام هذه البروتينات - تسمى الأجسام المضادة - بدلًا من الاضطرار إلى صنعها من الصفر.





وقالت بعض المستشفيات الصينية إنها تستخدم العلاج بالفعل ولكن فقط على مرضاهم - لا يوجد دواء منتج أو توريد له بكميات كبيرة، ونجحت هذه الطريقة في شفاء الثنائي بعد رحلة علاج استغرقت 18 يوماً.



