دواء للأنفلونزا يثبت فعالية ضد فيروس كورونا

كشفت تقارير إعلامية عن تمكن الصين من إكمال البحث السريري لعقار "فافيبيرافير"، وهو دواء مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد المرض الناجم عن كورونا المستجد (كوفيد-19)،





ونقلت وسائل إعلام على لسان "وكالة شينخوا"، أن تشانغ شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا أكد أن "فافيبيرافير"، وهو دواء للأنفلونزا تمت الموافقة عليه للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية.





وأضاف أنه يجب إدراج العقار في خطة التشخيص والعلاج فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن.





وذكر أن إدارة حكومية صينية وافقت على بدء شركة أدوية محلية إنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض.





وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا علاج فافيبيرافير خلال التجربة السريرية أصبحوا مقاومين للفيروس في وقت أقصر بالمقارنة مع المرضى الآخرين، ممن لم يتعاطوه.



