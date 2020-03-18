منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تناول هذا الدواء في ظل تفشي كورونا





جاء التحذير الذي أصدره وزير الصحة الفرنسي فيران بعد دراسة حديثة في مجلة لانسيت الطبية التي افترضت أن الإنزيم بالأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين يمكن أن يسهل ويزيد من عدوى كورونا ووفقا لوكالة الصحة الفرنسية،









وعند سؤاله عن الدراسة، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير للصحفيين في جنيف إن خبراء وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة يبحثون لعرض المزيد من الإرشادات والتوجيه للمواطنين، متابعا نوصي باستخدام الباراسيتامول بدلًا من ذلك ، ولا نستخدم الإيبوبروفين كعلاج.









جاءت تعليقاته بعد أن كتب فيران تغريدة يحذر فيها من أن استخدام الإيبوبروفين والعقاقير المضادة للالتهابات المماثلة والتي قد تكون سببا في تفاقم أزمة كورونا وأضاف أنه إذا تم وصف دواء يحتوي على الإيبوبروفين من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، فإن الأمر متروك لهم بالطبع، و









وشدد الوزير الفرنسي على أن المرضى الذين يعالجون بالفعل بالعقاقير المضادة للالتهابات يجب أن يطلبوا المشورة من طبيبهم، مع تناول الباراسيتامول بدقة وفقًا للجرعة الموصى بها، لأن الكثير منه يمكن أن يتلف الكبد.







