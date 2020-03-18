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أخبار العالم

بشرى سارة.. فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:04 ص
فرنسا تعلن التوصل
فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص
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سمر صالح
نشرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية صباح اليوم الأربعاء بشرى سارة عن اعتماد أول علاج لفيروس كورونا أثبت نتائج إيجابية مع المرضى ومتوفر فى مصر بسعر رخيص.

وأثار إعلان مجموعة شركات "سانوفي" الدوائية الفرنسية الشهيرة، عن استعدادها لتقديم ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، الدواء الذي تنتجه منذ عقود، بعدما قالت إنه برهن عن نتائج واعدة في معالجة مرضى بفيروس كورونا، اهتماما واسعا، باعتبار ما يثيره الوباء من هلع على المستوى العالمي.

وكانت "سانوفي" أشارت إلى أن هذه الكمية التي تستطيع تقديمها كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل ويتوفر العقار فى مصر بسعر 90 جنيها فقط.

و"بلاكنيل" عقار مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين"، ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا، وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

والاثنين، قال البروفيسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن "يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد".

وبحسب الدراسة، التي أجراها البروفيسور راوول على 24 مريضًا بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم للعقار.

وكانت المتحدّثة باسم الحكومة الفرنسية، سيبيث ندياي، قالت في وقت سابق إن هذه التجربة السريرية "واعدة" وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى".

وفي الواقع فإن العديد من الخبراء يدعون إلى توخي الحذر في غياب المزيد من الدراسات، ويحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ولا سيما في حالات الجرعات الزائدة.

من جهته قال وزير الصحّة أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "لقد اطلعت على النتائج، وأعطيت الإذن بأن تُجري فرق أخرى، في أسرع وقت، تجربة أشمل على عدد أكبر من المرضى".
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