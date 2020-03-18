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توك شو

لا يُبقي ولا يذر.. كورونا يصيب طفلتين في بلقاس بعد أن قضى على والدهما

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:30 ص
طفل يرتدي قمامة
طفل يرتدي قمامة
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عبد الخالق صلاح
أعلنت هيام عامر، من الدقهلية (عمَّة أحد المتوفين بفيروس كورونا)، عن أن عينات التحاليل الخاصة بزوجة ابن شقيقها وأولاده الـ3 (طفلة عامين ونصف- وأخرى 9 سنوات- ابن في الجامعة)، ظهرت، وكلها إيجابية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «الأولى المصرية»،: " فوجئنا إن نتيجة التحاليل طالعة، وبعتوا خدوهم  للحجر الصحي"؛ مشيرا إلى أن الحالات مستقرة والحجر الصحي قال "ممتازة وزي الفل".

واستنكرت عامر، حالات التنمر التي يتعرض لها أهالي بلقاس في الدقهلية، ووصفهم بـ"ووهان الصينية" عقب ظهور عدد من الحالات فيها.

وأوضحت أن احد الوفيات بالمركز، كانت سيدة كبيرة في السن، علاوة على ابن أخيها والذي كان يعمل "مأمور ضرائب".

وكشف عامر عن كارثة، ان التحاليل  التي أجريت لابن أخيها، في بداية الأمر ظهرت سبيلة وتعامل معه الفريق الطبي، ثم تراجعت الوزارة، وأكدت أنه مصاب ولم يتم إجراء التحاليل لكل من تعامل معه؛ مما يهدد بانتشار المرض.
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