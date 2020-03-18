صحة بورسعيد تكشف حقيقة تجهيز حالة لنقلها إلى العزل بعد إصابتها بـ كورونا المستجد

نفى الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، ما تم تداوله حول وجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة موجودة بمستشفى آل سليمان، وجار التجهيز لنقلها وعزلها بمستشفى بورفؤاد العام.











وقال الدكتور أحمد أبو هاشم، إن جميع الحالات عبارة عن اشتباه ويتم عمل اجراءات احترازي، لحين التأكد من الحالة وتقديم العلاج المناسب لها مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.









وشدد وكيل صحة بورسعيد على أنه حتى الآن لم تظهر أي حالة إصابة أو تسجل أي حالات وفاة من بين المشتبه في إصابتهم بأعراض مشابهة ببورسعيد.







